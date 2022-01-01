Разуверились в возможности успешной игры в букмекерской конторе? Считаете, что выиграть у букмекера нереально? Не верите в точные прогнозы на футбол сегодня и, как следствие этого, в выигрышные ставки в БК? Очень даже зря! За окном Новый год, а значит – самое время вспомнить, что чудеса бывают не только в сказках, но и в нашей […]
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Циферблат истории зафиксировал еще одну единичку. Как следствие, на дворе наступил Новый 2017 год! В связи с этим лучший футбольный блог в моем лице поздравляет вас: уважаемых футбольных болельщиков, неистстовых фанов, буйных ультрас и просто больных футболом людей с этим памятным событием. Надеюсь, год Огненного Петуха принесет всем нам много положительных эмоций, связанных с удивительной […]
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Признаться честно, в прошлом году (примерно в это же время), когда свой пятый по счету «Золотой мяч» получал уникальный по своей сути и игре Лионель Месси, я было подумал: «Ну, все – теперь-то тебя уже точно никто и никогда не догонит, Лео!». Прошел год и моя уверенность в этом уже не столь сильна, как двенадцатью […]
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Еврокубковый сезон для украинских клубов (впрочем, и для остальных национальных ассоциаций) достиг своего фарватера, поэтому есть повод поговорить на отвлеченные темы. К примеру, можно напомнить, что текущий розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА стал для украинских футбольных команд юбилейным – 25-ым в истории! По такому случаю предлагаю вспомнить 3 лучших еврокампании в истории независимого […]
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В последнее время говорить и писать про футбол российский принято сквозь призму необратимо приближающегося Чемпионата мира по футболу 2018 года. Что ж, я не стану изменять этой традиции – затрону тему, так или иначе связанную со следующим Мундиалем. Менее чем через два года России предстоит принимать Кубок мира по футболу 2018 года. Пока из всех […]
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Футбольный чемпионат Европы 2016 года завершился относительно недавно, а потому воспоминания о турнире, в котором сборная Португалии в решающем матче обыграла хозяев (сборную Франции) благодаря голу, забитому Эдером в дополнительное время, все еще свежи в памяти. Возможно, кто-то из заядлых болельщиков скажет: «Этот Евро стал одним из самых скучных в истории футбола, а сборная Португалии […]
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Несколько дней назад информационное пространство Украины и, пожалуй, всей Европы сотрясло известие о том, что финал Лиги Чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Глашатаем этой футбольной новости, как ни странно, стал президент страны – Петр Порошенко. Он посредством своего аккаунта в Facebook, пожалуй, первым сообщил, где пройдет финальный матч Лиги Чемпионов […]
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Как только что стало известно, полузащитник сборной Украины и испанской «Севильи» Евгений Коноплянка перешел в клуб немецкой Бундеслиги «Шальке 04». Таким образом, слухи о том, что новый наставник рекордсмена Лиги Европы УЕФА (напомню, «Севилье» нет равных в этом турнире на протяжении последних трех сезонов) Хорхе Сампаоли не рассчитывает на Евгения, полностью подтвердились. Основные детали футбольного […]
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