Наступил Новый год - год Огненного Петуха

С Новым 2017 футбольным годом!

Циферблат истории зафиксировал еще одну единичку. Как следствие, на дворе наступил Новый 2017 год! В связи с этим лучший футбольный блог в моем лице поздравляет вас: уважаемых футбольных болельщиков, неистстовых фанов, буйных ультрас и просто больных футболом людей с этим памятным событием. Надеюсь, год Огненного Петуха принесет всем нам много положительных эмоций, связанных с удивительной […]

Финал Лиги Чемпионов 2018 пройдет на НСК Олимпийском

Финал Лиги Чемпионов 2018 года примет НСК «Олимпийский» в Киеве

Несколько дней назад информационное пространство Украины и, пожалуй, всей Европы сотрясло известие о том, что финал Лиги Чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Глашатаем этой футбольной новости, как ни странно, стал президент страны – Петр Порошенко. Он посредством своего аккаунта в Facebook, пожалуй, первым сообщил, где пройдет финальный матч Лиги Чемпионов […]

Женя Коноплянка покинул Севилью и перешел в Шальке 04

Срочно: Евгений Коноплянка стал футболистом ФК «Шальке 04»

Как только что стало известно, полузащитник сборной Украины и испанской «Севильи» Евгений Коноплянка перешел в клуб немецкой Бундеслиги «Шальке 04». Таким образом, слухи о том, что новый наставник рекордсмена Лиги Европы УЕФА (напомню, «Севилье» нет равных в этом турнире на протяжении последних трех сезонов) Хорхе Сампаоли не рассчитывает на Евгения, полностью подтвердились. Основные детали футбольного […]

Финал_футбол олимпийские игры 2016

Впервые в истории: сборная Бразилии побеждает на Олимпиаде

Сегодня в заключительный день Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро состоялся финал футбольного турнира. Его победителем стал сам организатор – сборная Бразилии по футболу, ведомая молодой звездой «селесао» и по совместительству форвардом каталонской «Барселоны» Неймаром. В матче за золото Олимпиады-2016 5-тикратным чемпионам мира бразильцам противостояла по сути не менее титулованная сборная Германии, на счету которой […]

Лучший игрок мира_Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в финале Евро-2016: и все-таки он король…

Да, Криштиану Роналду – король футбола… Пусть не всех времен и народов, как Пеле, но нашего времени так уж точно. Подтверждение тому – вчерашний финал Евро-2016, в котором его сборная Португалии одержала победу над хозяевами турнира сборной Франции, а КриРо, в числе других португальцев, обрел звание чемпиона Европы! Таким образом, теперь у Криштиану Роналду, помимо […]

 
Январь 2nd, 2017 Тоталбол

Когда выигрышные ставки в БК напоминают чудо…

Фото выигрышных ставок на футбол

Разуверились в возможности успешной игры в букмекерской конторе? Считаете, что выиграть у букмекера нереально? Не верите в точные прогнозы на футбол сегодня и, как следствие этого, в выигрышные ставки в БК? Очень даже зря! За окном Новый год, а значит – самое время вспомнить, что чудеса бывают не только в сказках, но и в нашей […]

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Январь 1st, 2017 Новости

С Новым 2017 футбольным годом!

Наступил Новый год - год Огненного Петуха

Циферблат истории зафиксировал еще одну единичку. Как следствие, на дворе наступил Новый 2017 год! В связи с этим лучший футбольный блог в моем лице поздравляет вас: уважаемых футбольных болельщиков, неистстовых фанов, буйных ультрас и просто больных футболом людей с этим памятным событием. Надеюсь, год Огненного Петуха принесет всем нам много положительных эмоций, связанных с удивительной […]

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Декабрь 21st, 2016 Фотобол

Роналду и Месси – снова герои забавной футбольной карикатуры!

Криштиано Роналду_карикатура Омара Момани

Признаться честно, в прошлом году (примерно в это же время), когда свой пятый по счету «Золотой мяч» получал уникальный по своей сути и игре Лионель Месси, я было подумал: «Ну, все – теперь-то тебя уже точно никто и никогда не догонит, Лео!». Прошел год и моя уверенность в этом уже не столь сильна, как двенадцатью […]

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Декабрь 17th, 2016 Укрбол

ТОП-3 лучших сезонов украинских клубов в еврокубках

Лучшие сезоны украинских команд в еврокубках_ТОП-3

Еврокубковый сезон для украинских клубов (впрочем, и для остальных национальных ассоциаций) достиг своего фарватера, поэтому есть повод поговорить на отвлеченные темы. К примеру, можно напомнить, что текущий розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА стал для украинских футбольных команд юбилейным – 25-ым в истории! По такому случаю предлагаю вспомнить 3 лучших еврокампании в истории независимого […]

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Октябрь 5th, 2016 Русбол

Стадион «Лужники» – главная арена Кубка мира по футболу 2018 года

Большая спортивная арена Лужники примет финал Кубка мира ФИФА

В последнее время говорить и писать про футбол российский принято сквозь призму необратимо приближающегося Чемпионата мира по футболу 2018 года. Что ж, я не стану изменять этой традиции – затрону тему, так или иначе  связанную со следующим Мундиалем. Менее чем через два года России предстоит принимать Кубок мира по футболу 2018 года. Пока из всех […]

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Октябрь 1st, 2016 Миробол

Помни о Евро-2016: главные рекорды чемпионата Европы по футболу

Все рекорды Евро-2016

Футбольный чемпионат Европы 2016 года завершился относительно недавно, а потому воспоминания о турнире, в котором сборная Португалии в решающем матче обыграла хозяев (сборную Франции) благодаря голу, забитому Эдером в дополнительное время, все еще свежи в памяти. Возможно, кто-то из заядлых болельщиков скажет: «Этот Евро стал одним из самых скучных в истории футбола, а сборная Португалии […]

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Сентябрь 20th, 2016 Новости

Финал Лиги Чемпионов 2018 года примет НСК «Олимпийский» в Киеве

Финал Лиги Чемпионов 2018 пройдет на НСК Олимпийском

Несколько дней назад информационное пространство Украины и, пожалуй, всей Европы сотрясло известие о том, что финал Лиги Чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Глашатаем этой футбольной новости, как ни странно, стал президент страны – Петр Порошенко. Он посредством своего аккаунта в Facebook, пожалуй, первым сообщил, где пройдет финальный матч Лиги Чемпионов […]

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Август 31st, 2016 Новости

Срочно: Евгений Коноплянка стал футболистом ФК «Шальке 04»

Женя Коноплянка покинул Севилью и перешел в Шальке 04

Как только что стало известно, полузащитник сборной Украины и испанской «Севильи» Евгений Коноплянка перешел в клуб немецкой Бундеслиги «Шальке 04». Таким образом, слухи о том, что новый наставник рекордсмена Лиги Европы УЕФА (напомню, «Севилье» нет равных в этом турнире на протяжении последних трех сезонов) Хорхе Сампаоли не рассчитывает на Евгения, полностью подтвердились. Основные детали футбольного […]

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